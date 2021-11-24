Аршавин прокомментировал возможный уход Азмуна из «Зенита»

Директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна из «Зенита». Об этом сообщил RT со ссылкой на Sport24.

По его словам, на замену Азмуну подойдет только иностранный футболист. Он отметил, что в России игроков соответствующего уровня на данный момент нет. Аршавин также подчеркнул, что тренерский штаб клуба негативно отреагировал на желание Азмуна уйти.

«Тут обе стороны ведут себя открыто и честно. А Азмун остается профессионалом, он хорошо провел первую часть текущего сезона», — отметил Аршавин.