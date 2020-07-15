Аршавин признался, что хотел бы стать президентом «Зенита»

«Я люблю футбол, а управлять главной командой в Петербурге (а сейчас уже и в стране) — это круто и это интересно», — цитирует футболиста ИА RNS.

Он добавил, что хотел бы получить приглашение на должность президента клуба благодаря своим успехам. По словам Аршавина, у него такое же отношение к посту спортивного директора «сине-бело-голубых».