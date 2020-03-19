Аршавин посоветовал заниматься спортом и читать книги на карантине
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился рекомендациями с учениками футбольный школы, остальными школьниками и студентами. Экс-футболист рассказал, чем заняться во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ФК «Зенит».
«Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность, почаще мойте руки, берегите себя и своих родных», — отметил спортсмен.
По мнению Аршавина, тем, кто остался на карантине, нужно делать зарядку и уроки. Он также посоветовал не лениться и читать книги.