Аршавин посоветовал заниматься спортом и читать книги на карантине

«Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность, почаще мойте руки, берегите себя и своих родных», — отметил спортсмен.

По мнению Аршавина, тем, кто остался на карантине, нужно делать зарядку и уроки. Он также посоветовал не лениться и читать книги.