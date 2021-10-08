Аршавин посчитал бессмысленным решение Карпина запретить мучное в сборной

Решение главного тренера Валерия Карпина запретить сборной России есть мучное и сладкое бессмысленно. Такое мнение в эфире «Матч ТВ» высказал бывший капитан национальной команды России Андрей Аршавин.

«Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку. И тем более короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах, может быть, и нет таких запретов», — сказал он.

Аршавин заметил, что если футболист — профессионал, то он сам прекрасно знает, что ему нужно есть, а что — нет. Он вспомнил, что у него не было никаких ограничений.

Ранее Карпин заявил, что меню спортсменов сборной изменят, оттуда пропадут мучное и сладкое. По его словам, сахар ничем не помогает футболистам. Об этом написал РБК.

Уже в эту пятницу, 8 октября, состоится отборочный матч на чемпионат мира по футболу 2022 года с участием футболистов из России и Словакии. Игра пройдет в Казани, начало — в 21:45.

По мнению знаменитого российского футболиста Александра Мостового, россиянам будет трудно обыграть словаков.