Аршавин оценил возможность работы спортивным директором «Зенита»

Бывший игрок клуба «Зенит» Андрей Аршавин оценил возможность сотрудничества с командой в роли спортивного директора. Об этом рассказал bobsoccer.ru.

Аршавин на данный момент находится на должности директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. Место спортивного директора ранее покинул Хавьер Рибалта. Аршавин назвал информацию о своем гипотетическом назначении слухами.

«Быть спортивным директором — одна из тех вещей, о которых я задумывался и мечтал. Здесь вопрос готовности, которую нужно правильно оценить. Вот и все», — заявил Аршавин.

Бывший игрок заметил добавил, что не знает, сделают ли ему подобное предложение, добавила «Газета.ru».