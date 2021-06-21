Аршавин оценил шансы сборной России на победу в матче Евро-2020 с датчанами

Сборная России может победит команду из Дании в групповом матче Евро-2020 и выйти в плей-офф. Для этого российским футболистам надо забивать на первых минутах и проявить дисциплину и терпение, заявил бывший капитан национальной сборной Андрей Аршавин.

«Тут сложно спрогнозировать, но почему бы нам не забить на первых минутах, как это сделали датчане в матче с командой Бельгии? Наша сборная редко сама контролирует игру, не знаю с чем это связано. Так как датчане играют дома, и расклад в таблице против них, то именно они будут владеть преимуществом, а наши за счет дисциплины, терпения и быстрого перехода из обороны в атаку будут стараться забить свои мячи», — приводит РИА «Новости» слова Аршавина.

Он добавил, что хотя у России перевес по очкам, Дания на этом чемпионате произвела более благоприятное впечатление. Он выразил надежду, что соотечественники в этой встречи добьются успеха, хотя он не знает как.

Ранее искусственный интеллект составил прогноз наиболее вероятного результата выступления российской сборной на чемпионате Европы. Нейросеть предсказала, что Россия выиграет последний матч в группе с датчанами и выйдет в финальную часть турнира со второго места. В первом раунде, согласно компьютерному прогнозу, плей-офф россияне обыграют Уэльс, а в четвертьфинале встретятся с Нидерландами, которые окажутся сильнее.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени в Копенгагене.