Аршавин оценил игру Месси в «ПСЖ»

Экс-игрок российской сборной Андрей Аршавин обсудил с «Матч ТВ» игру бомбардира Лионеля Месси в «ПСЖ».

Аршавин заметил, что эффект Месси пока не работает в «ПСЖ». По его словам, наставник французского клуба Маурисио Почеттино кроме хорошего игрока приобрел себе и проблему.

«Они всегда играли по схеме 4-3-3 с яркими игроками в атаке, где только, может быть Ди Мария, помогал в обороне. А сейчас прибавился Месси. <…> Сейчас ему в парижском клубе нужно по большому счету играть на краю, но тогда Неймар, Месси и Мбаппе практически не обороняются», — обратил внимание Аршавин.

По его мнению, сейчас Месси является чужеродным элементом в «ПСЖ». Аршавин отметил, что Месси очень долго держит мяч, в том время как клуб нацелен на быстроту и мощь.

«Считаю, что пока у тренера больше сложностей, чем он прям счастлив, что есть Месси. Но что-то надо делать, ты же не будешь его держать на скамейке запасных», — цитирует футболиста «Газета.ru».