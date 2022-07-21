Аршавин назвал возможные сроки возвращения российских команд в еврокубки

Заместитель гендиректора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин обсудил с РИА «Новости» возможные сроки возвращения российских клубов в еврокубки.

По мнению Аршавина, самый ранний срок — это 2025 год. Он предположил, что у российских команд после возвращения будут промежуточные результаты.

«Если с финансами все будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим», — цитируют Аршавина «Невские новости».