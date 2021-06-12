Аршавин назвал максимум сборной России на Евро-2020

Все, что сможет сделать сборная России на начавшемся вчера чемпионате Европы по футболу, — это выйти из группы и дойти до четвертьфинала. Такими ожиданиями от выступления национальной команды на турнире поделился ее бывший нападающий Андрей Аршавин.

«Выйти из группы и дойти до четвертьфинала. На ЧМ-2018 перепрыгнули свой уровень. Где-то повезло, где-то нет, но без везения успеха не добиться. Я буду послом FIFA на матче Бельгия — Россия. Ничья будет хорошим результатом. Все-таки бельгийцы намного сильнее. Что касается финнов, то они изначально кажутся аутсайдерами, а с датчанами поборемся», — приводит сайт Championat.com слова бывшего футболиста.

До начала Евро-2020 министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что перед российской командой на чемпионате стоит задача выйти в плей-офф.

12 июня в Санкт-Петербурге сборная России проведет свой первый матч турнира с бельгийцами. Футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт в беседе с «360» заявил, что у российских спортсменов есть шансы победить, хотя сборная Бельгии, по его мнению, объективно сильнее.