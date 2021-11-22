Аршавин назвал главную проблему «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему «Спартак» проиграл последний матч. Проблема в нестабильном составе клуба, заявил футболист в интервью «Матч ТВ».

Состав команды хороший, но футболисты чувствуют себя неуверенно из-за постоянной «текучки», считает Аршавин.

«Там одного увольняют, другого убирают, кто-то высказывается. Так или иначе это все равно отражается. Когда красно-белые стабилизируются в своем руководстве — кто там спортивный директор, тренер, концепция своя появится, стратегия, тогда и уверенность к футболистам придет. Есть позиции, которые требуют усиления, но в целом команда будет сплоченнее, болельщики вернутся на стадион», — уверен он.

В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2, пояснила «Газета.ru».