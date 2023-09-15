15 сентября 2023, 14:29
«Арсенал» заключил контракт с вратарем Станиславом Черчесовым-младшим
Российский профессиональный футбольный клуб из Тулы «Арсенал» заключил соглашение с вратарем Станиславом Черчесовым, который является сыном бывшего тренера сборной страны. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Стоимость голкипера составляет 50 тысяч евро. По предварительным данным, его контракт с тульским клубом будет рассчитан до лета 2024 года.
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Отмечается, что Черчесов-младший начал свою футбольную карьеру с клуба «Амкар», затем он выступал за «Динамо» и «Химки».
Футбол
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