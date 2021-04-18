«Арсенал» вырвал ничью в матче с аутсайдером АПЛ на последних минутах матча

Встреча футбольных клубов «Арсенал» и «Фулхэм» в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Встреча прошла на лондонском стадионе «Эмирейтс». Хозяева поля свели встречу к ничьей только к концу игры. Об этом сообщил «Чемпионат».

Первый мяч на 40-й минуте в ворота «Фулхэма» отправил полузащитник Даниель Себальос. Но арбитры при просмотре видеоповтора отменили гол, заявив о положении вне игры.

На 57-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Арсенала» за поведение защитника Габриэля Мартинелли. На территории штрафной он уронил защитника команды-противника Марио Лемина.

Первый засчитанный гол в игре забил Джош Майя. Отыгрался «Арсенал» только на 96-й минуте матча. Ворота «Фулхэма» поразил нападающий Эдди Нкетиа.

По итогам встречи «Арсенал» находится на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 46 баллов. «Фулхэм» с 27 баллами расположился на 18-м месте, а это значит, что клуб рискует вылететь из Английской премьер-лиги в «Чемпионшип».