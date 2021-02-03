«Арсенал» впервые за восемь матчей проиграл в АПЛ
На девятой минуте матча Букайо Сака из «Арсенала» смог забить гол, но VAR отменил его. Следующий мяч удалось забить Николя Пепе на 32-й минуте встречи. На пятой добавленой минуте Рубен Нэвиш сравнял счет двух команд. Во втором тайме еще один гол забил Жоау Моутинью с передачи Педру Нету.
Сейчас «Арсенал» находится на 10-й позиции в таблице Английской премьер-лиги. Спортсменам удалось заработать 31 балл в 22-х матчах. Проигрыш «Вулверхэмптону» стал первым для команды с декабря 2020 года. Тогда лондонский клуб не смог обыграть «Эвертон». Игра завершилась счетом 1:2.
Для «Вулверхэмптона» победа над «Арсеналом» стала первой за последние восемь игр. В предыдущий раз футболистам удалось забить два гола во время игры против одного от «Челси». В активе «Вулверхэмптона» теперь 26 очков. По итогам 22-х матчей спортсмены занимают 13-ю строчку в списке АПЛ.