«Арсенал» впервые за восемь матчей проиграл в АПЛ

Лондонский «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча соперников закончилась со счетом 2:1. Эта игра стала первым проигрышем команды за восемь прошедших матчей.

На девятой минуте матча Букайо Сака из «Арсенала» смог забить гол, но VAR отменил его. Следующий мяч удалось забить Николя Пепе на 32-й минуте встречи. На пятой добавленой минуте Рубен Нэвиш сравнял счет двух команд. Во втором тайме еще один гол забил Жоау Моутинью с передачи Педру Нету.

Сейчас «Арсенал» находится на 10-й позиции в таблице Английской премьер-лиги. Спортсменам удалось заработать 31 балл в 22-х матчах. Проигрыш «Вулверхэмптону» стал первым для команды с декабря 2020 года. Тогда лондонский клуб не смог обыграть «Эвертон». Игра завершилась счетом 1:2.

Для «Вулверхэмптона» победа над «Арсеналом» стала первой за последние восемь игр. В предыдущий раз футболистам удалось забить два гола во время игры против одного от «Челси». В активе «Вулверхэмптона» теперь 26 очков. По итогам 22-х матчей спортсмены занимают 13-ю строчку в списке АПЛ.