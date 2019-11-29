«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

«Мы выражаем самую искреннюю благодарность Унаи и его коллегам, которые изо всех сил старались вернуть клуб на высокий уровень. Мы все этого очень ждем», — приводит портал слова одного из главных акционеров «Арсенала», американского бизнесмена Джоша Кронке. Владелец клуба добавил, что такое решение приняли по результатам и показателям, которые не достигли требуемого уровня.

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Исполняющим обязанности главного тренера «канониров» назначили бывшего полузащитника «Арсенала» Фредди Юнгберга, который ранее занимал пост ассистента наставника команды.

Унаи Эмери — экс-футболист и тренер из Испании. Свою карьеру как игрок он завершил в 2004 году из-за тяжелой травмы колена. Тренерскую карьеру он начал с клуба «Лорка Депортива». После этого Эмери тренировал «Валенсию», «Севилью», «Пари Сен-Жермен» и московский «Спартак». У руля «Арсенала» испанский специалист встал в мае 2018 года.