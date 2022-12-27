Спорт 27 декабря 2022, 23:11 «Арсенал» решил заплатить за футболиста Мудрика 75 млн евро

Читать 360tv в

Лондонский клуб «Арсенал» решил приобрести полузащитника национальной сборной Украины и по футболу и донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика. Накануне клуб увеличил предложение до 75 миллионов евро. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ESPN.

При этом руководство «Шахтера» не готово отдавать 21-летнего нападающего за такую сумму. По их мнению, спортсмен стоит 100 миллионов евро.

Реклама

В текущем сезоне спортсмен принял участие в 12 матчах. Он отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. В групповом этапе Лиги чемпионов он забил три гола в шести матчах.

Реклама