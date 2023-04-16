Спорт 16 апреля 2023, 18:48 «Арсенал» потерял очки в матче с «Вест Хэмом» перед встречей с «Манчестер Сити» «Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в 31-м туре АПЛ РИА «Новости»

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«Арсенал» завершил вничью матч с «Вест Хэмом» в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Матч проходил на поле «Вест Хэма». У «Арсенала» отличились Габриэл Жезус и Мартин Эдегор. На 52-й минуте игры полузащитник Букайо Сака промахнулся и не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

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У «Вест Хэма» голы оформили Саид Бенрахма — он забил с пенальти на 33-й минуте. Еще один мяч в ворота «Арсенала» отправил на 55-й минуте Джаррод Боуэн.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает лидирующую позицию, имея в активе 74 очка. «Вест Хэм» — на 15-й строчке с 31-м очком.

«Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на четыре очка. Накануне, 15 апреля, «Сити» обыграл «Лестер» со счетом 3:1.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют 26 апреля на стадионе «Этихад».