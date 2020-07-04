«Арсенал» обыграл «Динамо» с минимальным счетом

Тульский «Арсенал» обыграл в гостях московское «Динамо» со счетом 1:0. Матч 26-го тура Российской премьер-лиги проходил на стадионе в Петровском парке в столице.

Автором единственного гола стал Евгений Луценко. Мяч он забросил в ворота «Динамо» на 17-й минуте.

Больше половины встречи тульская команда провела в меньшинстве. На 34-й минуте с поля был удален защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров. На 19-й минуте он получил первое предупреждение, на 34-й — ударил в подкате нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна прямой ногой.

Для «Арсенала» это первая победа после пяти поражений подряд. И пока единственная после смены главного тренера — 1 июля исполняющим обязанности был назначен Сергей Подпалый. Его предшественник, Игорь Черевченко, ушел в отставку после проигрыша в матче 25-го тура футбольной премьер-лиги с грозненским «Ахматом» (1:3).

«Арсенал» благодаря победе поднялся на девятое место в турнирной таблице, «Динамо» на восьмой строчке.