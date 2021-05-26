Арсен Захарян не поедет на Евро-2020

Из-за бактериальной ангины полузащитнику Арсену Захаряну придется пропустить предстоящий чемпионат Европы по футболу. Российская сборная поедет на турнир без него, передает «Газета.ru».

«Арсен чувствует себя хорошо, идет на поправку», — цитирует отца футболиста Норайра Захаряна «Чемпионат».

Отмечается, что в минувшем сезоне РПЛ хавбек отыграл за столичное «Динамо» 13 матчей и записал в свой актив три гола.

Чемпионат Европы должны были провести в прошлом году. Из-за пандемии коронавируса его перенесли на это лето. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет несколько матчей. Российская сборная сыграет на групповом этапе с Бельгией, Финляндией и Данией.