Армейцы отказались продавать «Зениту» Влашича

По словам инсайдера, петербургский клуб предложил 25 миллионов евро за переход полузащитника, однако армейцы ответили отказом. Самому футболисту «сине-бело-голубые» были готовы платить в год четыре с половиной миллиона евро.

«Газета.ru» напомнила, что 22-летний хорват перешел в столичный клуб два года назад. В прошлом сезоне он записал в свой актив 12 мячей и отметился пятью результативными передачами.