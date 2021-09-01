Соревнования «Арктические экстремальные игры — Северный характер» пройдут в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ). Игры пройдут в конце следующей недели, 11 сентября. Об этом сообщил «Север-Пресс».

В соревнованиях на силу и выносливость поучаствуют жители со всего Ямала. Для команд, состоящих из троих мужчин и двух девушек, власти города подготовят специальные испытания. Они будут проходить в два этапа, один из которых нацелен на проверку силы, а второй на выносливость. Мероприятие состоится на стадионе СШОР «Авангард».