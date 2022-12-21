Спорт 21 декабря 2022, 14:51 Аргентинский полузащитник Ди Мария продолжит карьеру в «Ювентусе»

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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария продолжит играть в туринском клубе, несмотря на предложения со стороны Бразилии, ОАЭ и MLS. Об этом сообщил RT со ссылкой на инсайдера.

Однако, как стало известно СМИ, представители игрока не ведут переговоры с клубом о продлении его контракта, который заканчивается летом 2023 года.

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Ди Мария стал чемпионом мира в Катаре в составе сборной Аргентины.

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