Спорт 19 апреля 2023, 16:53 Аргентинский футболист Гарре заявил о своем желании получить российское гражданство

Читать 360tv в

Аргентинский футболист, нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Бенхамин Гарре заявил о своем желании получить российский паспорт. Об этом игрок сообщил в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Футболист не исключил возможность того, что проведет в России много лет, в связи с этим российское гражданство стало бы для игрока «хорошим подспорьем».

Реклама

Как сообщил сайт «Политика сегодня», Бенхамин Гарре перешел в российский клуб «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно.