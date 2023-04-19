19 апреля 2023, 16:53
Аргентинский футболист Гарре заявил о своем желании получить российское гражданство
Аргентинский футболист, нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Бенхамин Гарре заявил о своем желании получить российский паспорт. Об этом игрок сообщил в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Футболист не исключил возможность того, что проведет в России много лет, в связи с этим российское гражданство стало бы для игрока «хорошим подспорьем».
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Как сообщил сайт «Политика сегодня», Бенхамин Гарре перешел в российский клуб «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно.
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