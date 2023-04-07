07 апреля 2023, 01:25
Аргентинский футболист Гарре рассказал, каково ему жить в России
Аргентинский футболист Гарре рассказал, что решил получить российский паспорт
Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» Бенхамин Гарре рассказал, каково ему жить в России. Спортсмен заявил, что хотел бы получить паспорт страны. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам футболиста, он ощущает себя комфортно в стране. Он рассказал, что испытывает счастье, написала «Политика сегодня».
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«Что касается моего желания получить российский паспорт, то никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Не знаю, как много лет проведу здесь, но сейчас я счастлив в России», — рассказал Гарре.
Футбол
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