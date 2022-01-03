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    03 января 2022, 23:24

    Аргентинский диджей пожаловался на угрозы фанатов Месси после заражения футболиста коронавирусом

    Диджей Фер Паласио отверг обвинения, что он заразил Месси коронавирусом

    Анатолий Минкин

    Популярный аргентинский диджей Фер Паласио стал объектом травли в социальных сетях после того, как выступил на одной из вечеринок в городе Росарио, которую посетил футболист Лионель Месси. Спустя несколько дней спортсмен сдал положительный тест на коронавирус. Фанаты заподозрили, что заразился он от артиста, рядом с которым сфотографировался. Об этом сообщило издание ESPN.

    Аргентинский диджей пожаловался на угрозы фанатов Месси после заражения футболиста коронавирусом

    Фер Паласио заявил, что последние несколько дней выступил на нескольких вечеринках, после которых у гостей выявили коронавирус. После его заявления и публикации фото с Месси ему начали поступать угрозы от людей, которые посчитали, что именно он несет ответственность за заражение футболиста.

    «Мое имя вышло в тренды Twitter, потому что Месси сдал положительный тест на COVID-19. Заражение футболиста связывают со мной и называют меня убийцей. Но вчера я сдал анализы, потому что мне нужно лететь в Уругвай. Коронавируса у меня нет», — заявил он.

    Для подтверждения своих слов Паласио опубликовал в Twitter результат своего теста и подписал «Не заражайте Месси».

    О положительном тесте на коронавирус у своего нападающего футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сообщил в минувшее воскресенье, 2 января. Вместе с Месси ковид подтвердился еще у трех игроков: защитника Хуана Берната и голкипера Серхио Рико, а также полузащитника Натана Битюмазаля. В пресс-службе отметили, что все спортсмены отправились на самоизоляцию.