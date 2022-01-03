Аргентинский диджей пожаловался на угрозы фанатов Месси после заражения футболиста коронавирусом

Популярный аргентинский диджей Фер Паласио стал объектом травли в социальных сетях после того, как выступил на одной из вечеринок в городе Росарио, которую посетил футболист Лионель Месси. Спустя несколько дней спортсмен сдал положительный тест на коронавирус. Фанаты заподозрили, что заразился он от артиста, рядом с которым сфотографировался. Об этом сообщило издание ESPN.

Фер Паласио заявил, что последние несколько дней выступил на нескольких вечеринках, после которых у гостей выявили коронавирус. После его заявления и публикации фото с Месси ему начали поступать угрозы от людей, которые посчитали, что именно он несет ответственность за заражение футболиста.

«Мое имя вышло в тренды Twitter, потому что Месси сдал положительный тест на COVID-19. Заражение футболиста связывают со мной и называют меня убийцей. Но вчера я сдал анализы, потому что мне нужно лететь в Уругвай. Коронавируса у меня нет», — заявил он.

Для подтверждения своих слов Паласио опубликовал в Twitter результат своего теста и подписал «Не заражайте Месси».

О положительном тесте на коронавирус у своего нападающего футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сообщил в минувшее воскресенье, 2 января. Вместе с Месси ковид подтвердился еще у трех игроков: защитника Хуана Берната и голкипера Серхио Рико, а также полузащитника Натана Битюмазаля. В пресс-службе отметили, что все спортсмены отправились на самоизоляцию.