Аргентинец Дриусси покинул ФК «Зенит»

Пресс-служба ФК «Зенит» сообщила о том, что аргентинский футболист Себастьян Дриусси выкупил контракт у клуба и покидает команду на правах свободного агента. Об этом рассказала газета «Известия».

Аргентинец высказал слова благодарности всей команде, тренерам, врачам и другому персоналу клуба. Он заявил, что Петербург — потрясающий город, а «Зенит» — фантастический клуб, в котором он познакомился с большим количеством отличных футболистов.

Главный тренер Сергей Семак, в свою очередь, поблагодарил нападающего в аккаунте в Instagram. Он назвал Дриусси человеком с большим сердцем.

Аргентинский футболист начал играть за «Зенит» с 2017 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, а также дважды выигрывал Суперкубок России. Есть мнение, что футболист продолжит карьеру в североамериканской Главной лиге футбола.