Аргентина выиграла Кубок Америки впервые за почти 20 лет. Это первый большой трофей Месси в сборной

Аргентинские футболисты обыграли бразильцев и выиграли Кубок Америки. Это произошло впервые с 1993 года. Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси завоевал свой первый титул за сборную на крупном турнире.

Матч прошел в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Он закончился со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный мяч на 22-й минуте встречи в ворота Бразилии забил Анхель Ди Мария. Гол получился красивым.

Эта была 34-я встреча сборных в рамках розыгрыша Кубка Америки. Аргентина побеждала 16 раз, Бразилия — 10. Восемь встречь закончились вничью. Это уже 15-й трофей в копилке аргентинской команды за всю историю турнира. Третье место заняла сборная Колумбии, которая обыграла перуанцев. В следующий раз Кубок Америки разыграют через три года в Эквадоре.

Для капитана команды-победительницы Лионеля Месси это первый титул в составе национальной сборной на крупном турнире. В рамках розыгрыша Кубка Америки в этом году он провел семь матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.