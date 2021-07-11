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    11 июля 2021, 10:09

    Аргентина выиграла Кубок Америки впервые за почти 20 лет. Это первый большой трофей Месси в сборной

    Андрей Иванов

    Аргентинские футболисты обыграли бразильцев и выиграли Кубок Америки. Это произошло впервые с 1993 года. Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси завоевал свой первый титул за сборную на крупном турнире.

    Аргентина выиграла Кубок Америки впервые за почти 20 лет. Это первый большой трофей Месси в сборной

    Матч прошел в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Он закончился со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный мяч на 22-й минуте встречи в ворота Бразилии забил Анхель Ди Мария. Гол получился красивым.

    Эта была 34-я встреча сборных в рамках розыгрыша Кубка Америки. Аргентина побеждала 16 раз, Бразилия — 10. Восемь встречь закончились вничью. Это уже 15-й трофей в копилке аргентинской команды за всю историю турнира. Третье место заняла сборная Колумбии, которая обыграла перуанцев. В следующий раз Кубок Америки разыграют через три года в Эквадоре.

    Для капитана команды-победительницы Лионеля Месси это первый титул в составе национальной сборной на крупном турнире. В рамках розыгрыша Кубка Америки в этом году он провел семь матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.