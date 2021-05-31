Аргентина потеряла право проведения Кубка Америки по футболу. Такое решение приняла Южноамериканская конференция футбола (КОНМЕБОЛ).

«В связи со сложившимися обстоятельствами принято решение отозвать проведение Кубка Америки в Аргентине. КОНМЕБОЛ изучает предложения других стран, проявивших интерес к проведению турнира», — сообщили на странице организации в Twitter.

Причины пересмотра планов на проведение континентального турнира не уточняются. Вероятно, свою роль сыграла ситуация с коронавирусом в Аргентине, где заболеваемость ковидом с начала мая пошла на подъем.

Кубок Америки по футболу в прошлом году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Соревнования перенесли на 2021 год. Они должны были пройти в Аргентине и Колумбии с 13 июня по 10 июля. Недавно колумбийцы попросили конфедерацию перенести турнир на конец года. Но КОНМЕБОЛ ответила отказом и страна вылетела из претендентов на проведение матчей. Сейчас в Колумбии не только тяжелая ситуация с коронавирусом, но и проходят беспорядки, которые не утихают с апреля.

Генсек КОНМЕБОЛ Гонсало Беллозо ранее сообщал, что обсуждал проведение Кубка Америки с властями Чили.