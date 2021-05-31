Аргентина потеряла право проведения Кубка Америки по футболу
Аргентина потеряла право проведения Кубка Америки по футболу. Такое решение приняла Южноамериканская конференция футбола (КОНМЕБОЛ).
«В связи со сложившимися обстоятельствами принято решение отозвать проведение Кубка Америки в Аргентине. КОНМЕБОЛ изучает предложения других стран, проявивших интерес к проведению турнира», — сообщили на странице организации в Twitter.
Причины пересмотра планов на проведение континентального турнира не уточняются. Вероятно, свою роль сыграла ситуация с коронавирусом в Аргентине, где заболеваемость ковидом с начала мая пошла на подъем.
Кубок Америки по футболу в прошлом году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Соревнования перенесли на 2021 год. Они должны были пройти в Аргентине и Колумбии с 13 июня по 10 июля. Недавно колумбийцы попросили конфедерацию перенести турнир на конец года. Но КОНМЕБОЛ ответила отказом и страна вылетела из претендентов на проведение матчей. Сейчас в Колумбии не только тяжелая ситуация с коронавирусом, но и проходят беспорядки, которые не утихают с апреля.
Генсек КОНМЕБОЛ Гонсало Беллозо ранее сообщал, что обсуждал проведение Кубка Америки с властями Чили.