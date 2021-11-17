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    17 ноября 2021, 14:57

    Аргентина попала на ЧМ-2022 после матча вничью с Бразилией

    Аргентина заняла 4 место в отборочном турнире ЧМ-2022 после матча вничью с Бразилией

    Дарья Морозова

    Сборная Аргентина по футболу сыграла с Бразилией со счетом 0:0. Теперь она точно попадет на Чемпионат мира по футболу в 2022 году. Об этом сообщил RT.

    Игра состоялась на стадионе «Дель Бисентенарио» в Сан-Хуане.

    По ее результатам, а также по результатам параллельного матча между Чили и Эквадором (0:2), Аргентина заняла четвертое место в отборочном турнире. Это гарантировало ей участие в Чемпионате мира в 2022 году.