Аргентина попала на ЧМ-2022 после матча вничью с Бразилией

Сборная Аргентина по футболу сыграла с Бразилией со счетом 0:0. Теперь она точно попадет на Чемпионат мира по футболу в 2022 году. Об этом сообщил RT.

Игра состоялась на стадионе «Дель Бисентенарио» в Сан-Хуане.

По ее результатам, а также по результатам параллельного матча между Чили и Эквадором (0:2), Аргентина заняла четвертое место в отборочном турнире. Это гарантировало ей участие в Чемпионате мира в 2022 году.