Эксклюзив 14 декабря 2022, 11:51 «Аргентина поймала свою игру». Бывший наставник «Зенита» — о первом финалисте ЧМ-2022 в Катаре Футбольный эксперт Раппопорт: матч Аргентины с Хорватией за выход в финал ЧМ стал упорным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Она обыграла Хорватию со счетом 3:0. Футбольный эксперт, бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт рассказал «360», что матч проходил упорно, победа команды стала очевидной только после пенальти.

Он сказал, что сначала игра шла ровно, хорваты показали себя достойно и упорно добивались выхода в финал. Несмотря на это, оставалось ощущение, что Аргентина сможет прибавить ход. Однако на 34-й минуте Лионель Месси открыл счет, и игроки Хорватии, по словам Бориса Раппопорта, буквально «развалились», потеряли уверенность в победе.

Реклама

«Шла ровная игра до пенальти. А после того, как Аргентина забила, все сомнения отпали. После пенальти Аргентина поймала свою игру», — сказал он.

Реклама

По итогам этого матча Лионель Месси стал рекордсменом своей сборной по числу забитых на чемпионате мира голов. На его счету 96 мячей. Борис Раппопорт назвал его игроком, который может решить исход любого матча. Он мастерски забил не только пенальти, но и другой гол.

«Это суперталантливый игрок, который уже вошел в историю. В сборной Аргентины он лидер безо всяких вопросов», — заявил он.

Футбольный эксперт считает, что Лионелю Месси для абсолютного триумфа в карьере не хватает титула чемпиона мира. Если Аргентина победит в ЧМ-2022 в Катаре, футболист добьется всего, чего хотел. Однако рано говорить о победе, предупредил Борис Раппопорт. Предстоит финал, соперником Аргентины может стать Франция — тоже сильная команда.