Аргентина не проведет Кубок Америки в 2021 году

Эпидемическая ситуация в Аргентине стала причиной, по которой перенесли Кубок Америки по футболу. Ранее он планировался с 13 июня по 10 июля. Об этом рассказали Nation News.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила о переносе континентального первенства из Аргентины. Об этом стало известно в пресс-службе данной организации. Там также подчеркнули, что страна, где будет проводиться турнир, будет названа в ближайшее время.

Перенос Кубка Америки из Аргентины за две недели до начала соревнований связан со тревожной ситуацией с коронавирусом в регионе. До этого права проведения турнира лишили Колумбию.

Кубок Америки впервые с 1983 года планировалось провести в двух странах. Последним победителем турнира является сборная Бразилии.