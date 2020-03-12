Арестованный Роналдиньо может принять участие в матче заключенных
Бывший нападающий футбольного клуба «Барселона» Роналдиньо, арестованный в Парагвае, может принять участие в матче заключенных. Об этом сообщило издание Sport24 со ссылкой на главу МВД страны Эуклидеса Асеведо.
По данным сайта «Аргументы и факты», место заключения футболиста не особо похоже на тюрьму. Он отлично проводит время и раздает автографы.
Арест Роналдиньо может продлиться до полугода. Его и его брата заключили под стражу за попытку попасть в Парагвай с фальшивыми документами.