Гендиректор «Сочи» рассказал о ситуации вокруг аренды Кокорина

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации вокруг аренды форварда «Зенита» Александра Кокорина. Дело в том, что утром «Сочи» объявил, что футболист проведет остаток сезона в команде на правах аренды, однако уже вечером Кокорин сыграл в товарищеском матче «Зенита».

«Все уже написано и озвучено. Он играет сейчас за „Зенит“? А кто сказал, что сейчас он в „Сочи“? Что касается того, что „Зенит“ не объявил об аренде Кокорина, то трансферное окно еще открыто», — приводит «Чемпионат» слова Рубашко.

Заместитель гендиректора клуба Андрей Орлов рассказал Sportbox.ru, что не видел документов об аренде Кокорина. На вопрос о том, правда ли, что аренда футболиста может сорваться, Орлов ответил, что он не знает этого.

«Не знаю. Без комментариев», — сказал заместитель гендиректора «Сочи».

Утром, 21 января, футбольный клуб «Сочи» объявил о том, что берет Александра Кокорина в аренду. Это было подтверждено в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Однако через несколько часов Кокорин принял участие в товарищеском матче «Зенита» с командой Катара «Аль-Увайнах». Кроме того, форвард вышел на поле с капитанской повязкой. Матч начался в 17:00 по московскому времени в спортивном комплексе «Эспайр» в Дохе (Катар).