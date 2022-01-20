FIFA анонсировала новые правила аренды футболистов

Футбольные клубы с 1 июля 2022 года начнут арендовать игроков по новым правилам. Подготовленный проект, который должен утвердить Совет Международной федерации футбола (FIFA), появился на сайте организаци.

Теперь для аренды игрока клубам нужно готовить специальные договоры, где прописаны все условия, начиная от финансовых расчетов, заканчивая продолжительностью выступления футболиста в новом клубе.

Максимальный срок аренды составит один год, минимальный — интервал между трансферными окнами.

Для клубов, которые проводят обмен игроками между собой введут лимит: не более трех переданных и не более трех принятых игроков в одном сезоне.

Также появится ограничение на общее количество арендованных футболистов за сезон. Его начнут вводить постепенно.

С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года количество арендованных футболистов в клубе не может превышать восьми человек. С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года их число сократится до семи, а к 1 июля 2024 года — до шести. Правила не будут распространяться на игроков до 21 года.

В FIFA отметили, что новые правила позволят создать честную конкуренцию среди команд, помогут развивать таланты молодых футболистов, а также прекратят практику, когда клубы накапливают игроков.