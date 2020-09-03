«Спартак» сдал Гуса Тиля в годовую аренду «Фрайбургу»

Согласно тексту заключенного контракта, германский клуб может продлить соглашение об аренде еще на год.

Голландец перешел в «Спартак» из нидерландского «Алкмар Занстрек», летом прошлого года. За московскую команду он сыграл два матча и забил два мяча.

В пресс-службе «Фрайбурга» уточнили, что на матче в прошлую субботу Тиль получил травму связки, поэтому сразу приступить к тренировкам с новой командой он не сможет. В немецком клубе он будет выступать под 14 номером. Условия перехода игрока клубы не разглашают.