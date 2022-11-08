Арбитры CAS рассмотрят вопрос обоснованности передачи WADA дела Валиевой | 360°

Спорт 08 ноября 2022, 18:21 Арбитры CAS рассмотрят вопрос обоснованности передачи WADA дела Валиевой РУСАДА: CAS изучит вопрос обоснованности передачи дела Камилы Валиевой РИА «Новости»

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Арбитры спортивного арбитражного суда (CAS) будут рассматривать вопрос обоснованности передачи Всемирным антидопинговым агентством (WADA) дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Мы подтверждаем получение от WADA уведомления о подаче апелляции в CAS. Вопрос обоснованности действий агентства будет рассмотрен арбитрами CAS», — отмечено в сообщении.

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Глава WADA Витольд Банька сообщил в своем Twitter, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой передали на рассмотрение в CAS.

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Запрещенное к употреблению вещество триметазидин нашли в допинг-пробе Валиевой в декабре 2021 года во время соревнований в Санкт-Петербурге. Спортсменку не допустили к участию в Олимпийских играх, но она обжаловала данное решение.

В конце октября Валиева не стала делиться подробностями ситуации с расследованием о допинге. Ранее WADA требовало от РУСАДА раскрыть детали процесса, сославшись на «публичность» дела.

В РУСАДА заявили, что расследование дела Камилы Валиевой завершилось в сентябре. Как отмечено в отчете организации, запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм фигуристки через побочный продукт.