РФС (Российский футбольный союз) решил отстранить от дальнейшей работы в Российской премьер-лиге арбитра Игоря Панина. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, Панина отстранят от матчей минимум до конца текущего сезона. Отмечается, что это решение связано с ошибками, которые судья допустил в матче екатеринбургского «Урала» с московскими «армейцами». В частности, на 99-й минуте арбитр не поставил пенальти в ворота ЦСКА.