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    27 апреля 2021, 13:56

    Арбитр Вилков озвучил свою позицию по поводу слухов о предвзятости

    Гора Орлов

    Арбитр Михаил Вилков прокомментировал распространяемую в сети информацию о том, что его уволили с работы якобы по причине недоверия со стороны Российского футбольного союза. Об этом сообщил «Чемпионат.com».

    «Не думаю, что в РФС так считают. Распространять слухи о том, чего не было, не имеет никакого смысла. Никакой предвзятости не было. Я судил так, как описал ранее», — заявил Вилков.

    Однако ранее 9 апреля глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц объявил, что Вилков навсегда отстранен от работы на матчах РПЛ, напомнили в «Газета.ru».