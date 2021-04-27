Арбитр Вилков озвучил свою позицию по поводу слухов о предвзятости

Арбитр Михаил Вилков прокомментировал распространяемую в сети информацию о том, что его уволили с работы якобы по причине недоверия со стороны Российского футбольного союза. Об этом сообщил «Чемпионат.com».

«Не думаю, что в РФС так считают. Распространять слухи о том, чего не было, не имеет никакого смысла. Никакой предвзятости не было. Я судил так, как описал ранее», — заявил Вилков.

Однако ранее 9 апреля глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц объявил, что Вилков навсегда отстранен от работы на матчах РПЛ, напомнили в «Газета.ru».