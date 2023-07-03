Спорт 03 июля 2023, 14:04 Арбитр Виктория Барашкова из Якутии рассказала, что в детстве записалась на борьбу в тайне от родителей

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Мастер спорта по вольной борьбе и арбитр Виктория Барашкова покорила социальные сети, потому что она имеет ангельскую внешность для такого серьезного вида спорта. Об этом она рассказал сайту kp.ru.

Якутская спортсменка очень миниатюрная: рост 162 сантиметра и вес 48 килограммов. В детстве ее родители были категорически против того, чтобы девочка шла в борьбу. Но Виктория сама в тайне записалась в секцию. А потом тренер позвонил в квартиру Барашковых и рассказала об успехах Виктории. Юной спортсменке удалось уговорить родителей оставить ее в секции. В итоге в 14 лет она завоевала свою первую медаль.

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Девушка очень быстро покорила спортивные арены и исполнила свою мечту. Она стала арбитром.

«Девушки боятся работать в этой сфере. Спортсмены могут не соглашаться с мнением судьи, вести себя агрессивно и даже затевать драки. Здесь важен характер и умение стоять на своем. Хотя я заметила, что многие при виде девушки-судьи наоборот, — становятся мягче», — рассказала Виктория Барашкова.

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