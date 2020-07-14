Арбитр подрался с игроком на матче ПФЛ в Москве. Видео

Товарищеский матч ПФЛ между столичным «Сахалинцем» и «Легионом» из Махачкалы ознаменовался скандалом. Его участниками стали ассистент главного арбитра и один из игроков.

Момент конфликта на футбольном поле попал на видео. Кадры появились в Twitter. Опубликовал их в Stоriеs и блогер Михаил Литвин.

Судья ударил игрока из «Сахалинца» в ходе спора. С трибун сразу же раздались возмущенные выкрики.

Кроме того, на видео заметно, как один из арбитров во время игры с «Легионом» уткнулся в мобильный телефон.

По данным СМИ, ударившему футболиста судье грозит пожизненная дисквалификация. Об этом рассказал источник, сославшись на главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

В зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги «Легион» занял седьмое место. Футбольный клуб «Сахалинец» основали летом 2020 года, уточнило РИА «Новости».