12 января 2024, 18:06
Арбитр обругал главного тренера «Авангарда» во время матча КХЛ
Судья Наумов нецензурно выругался в адрес тренера «Авангарда» Кравца в матче КХЛ
Арбитр Денис Наумов нецензурно выругался в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца во время матча Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Об этом сообщил журналист Павел Лысенков в Telegram-канале.
Тренер задал судье вопрос, а тот в ответ попросил его закрыть рот. На опубликованных кадрах видно, что реакция арбитра удивила не только Кравца, но и находившихся рядом хоккеистов. После матча тренер заявил, что не может комментировать и критиковать работу судьи, так как у него нет 300 тысяч рублей на оплату штрафа.
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«К сожалению, этот человек — мой воспитанник, он играл у меня в команде, и я достаточно хорошо к нему относился», — отметил Кравец.
«Авангард» 8 января обыграл «Адмирал» в выездном матче КХЛ. Победу гостям принес дубль американского легионера Рида Буше. Победа позволила омской команде подняться на второе место Восточной конференции. Для «Адмирала» поражение стало пятым подряд.
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