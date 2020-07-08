Матч Российской премьер-лиги между командами «Ростов» и «Уфа» пройдет на стадионе «Ростов Арена» в ближайшую среду, 8 июля. Игра начнется в 20:30.

После изменения состав судейской бригады выглядит следующим образом: судить матч будет Алексей Еськов, его ассистентами станут Игорь Демешко и Владислав Назаров. Резервным судьей выступит Владимир Сельдяков, видеоассистентами станут Николай Волошин и Дмитрий Мосякин. Инспектором матча станет Алексей Тюмин.

Несмотря на то, что до конца чемпионата России еще несколько игр, победитель уже известен. Им стала команда «Зенит». Петербуржцы обеспечили себе победу после матча с «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 4:2. До конца сезона «Зенит» еще проведет матчи с «Сочи», «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом». Последняя встреча запланирована на 22 июля.