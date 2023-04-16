Спорт 16 апреля 2023, 23:26 Арбитр Карасев отменил пенальти в ворота «Зенита» Арбитр Карасев отменил пенальти в ворота «Зенита» после применения VAR Pxhere

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Главный арбитр центрального матча 23-го тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и «Зенитом» Сергей Карасев принял решение отменить пенальти в ворота петербургского клуба.

Во втором тайме игрок «Зенита» Дуглас Сантос совершил подкат на игроке Кирилле Щетинине, который в итоге попал на газон в штрафной площади.

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Карасеву назначили пенальти в ворота Михаила Кержакова, однако ответственный за VAR в матче Павел Кукуян посоветовал главному арбитру встречи не ставить 11-метровый. Он обратил внимание, что зенитовец сфолил соперника до линии штрафной. После этого Карасев отменил пенальти, а вместо него назначил штрафной удар.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона «Зенит» стоит на первом месте. После 22 матчей в копилке команды 54 очка. «Ростов» занимает вторую строчку, заработав 45 очков.

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила 9 апреля, она закончилась со счетом 2:1. Эта победа стала первой для «Зенита» с 2017 года.