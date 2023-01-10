Спорт 10 января 2023, 22:11 Арбитр Карасев: «Четко понимаю, что моя международная карьера закончена»

Читать 360tv в

Российский арбитр FIFA Сергей Карасев признался «Матч ТВ», что его международная карьера завершена.

«Теперь я четко понимаю, что моя международная карьера закончена. Мне будет 44 года, уже почти год мы не судим в Европе. Сколько это продлится — неизвестно», — цитирует Карасева RT.

Реклама

Сорокатрехлетний специалист судил матчи Евро-2020, но пропустил мундиаль, который проходил в прошлом году в Катаре. Уточняется, что в марте UEFA предупредил, что российских арбитров не будут отправлять на международные матчи.

Реклама