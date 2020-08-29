Арбитр Еськов не прошел проверку на полиграфе

Арбитр премьер-лиги Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе, которую ему и главному судье скандального матча «Спартак» — «Сочи» Василию Казарцеву предложили пройти. Основной арбитр был отстранен на неопределенное время, по Еськову официальной информации пока нет.

Издание «Спорт-Экспресс» утверждает, что в его отношении будет проведено дополнительное расследование, результатом которого, скорее всего, станет отстранение от судейской деятельности.

«Еськов посыпался на вопросе о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу (не от работодателя)» — сообщил журналист «СЭ» Максим Алланазаров

Сам Еськов об этом проинформирован не был.

«Честно говоря, я пока не владею этой информацией. Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте — что я временно отстранен… Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием», — сообщил арбитр.

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что не знает всех обстоятельств дела, но если это правда, то ему искренне жаль. Он сообщил, что знает Еськова как исключительно порядочного человека.

«Особенно в вопросах нравственности и морали. Очень хочется верить, что в расследовании была допущена техническая ошибка. Все может быть. Поэтому я очень сожалею», — отметил Будогосский.

Казарцев был главным арбитром матча «Спартак» — «Сочи», а Еськов — видеоассистентом. В игре было назначено два пенальти, справедливость которых оказалась под вопросом. Владелец ФК «Спартак» Леонид Федун был настолько недоволен результатом мачта, что хотел снять команду с чемпионата.