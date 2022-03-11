Клуб «Арарат-Армения» может принять участие в розыгрыше РПЛ. Об этом написал сайт Metaratings.ru.

Спортивный директор «Арарат-Армении» Погос Галстян отреагировал на новость о возможной реформе РПЛ, предложенной Минспорта РФ. Если реформу примут, чемпионаты России по различным дисциплинам сделают открытыми, пояснило ИА Nation News.

«Для нас разницы нет, но такие вопросы не мы решаем. Но мы не против, с большой радостью примем такое предложение», — прокомментировал Галстян.