АПЛ отчиталась о 40 новых случаях коронавируса в клубах за неделю

Проверки проводятся два раза в неделю, поэтому в четверг выявили сначала 28 случаев среди 1311 человек, а в воскресенье — еще 12, когда тестирование прошли еще 984 игрока и сотрудника.

Все инфицированные в соответствии с протоколом отправились в самоизоляцию на 10 дней.

В течение прошлой недели три матча перенесли из-за роста положительных результатов в двух клубах. Раскрывать имена инфицированных или названия команд с большим количеством зараженных Английская премьер-лига не намерена.

Это уже второй рекордный прирост заражений среди клубов АПЛ. С 21 по 27 декабря их количество было 18. Всего в новом сезоне выявили 171 случай инфицирования.

Как напомнил RT, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии национального локдауна. Он отметил, что новый штамм коронавируса оказался слишком заразным и количество свободных коек в стране сократилось.

Он заявил, что всех школьников и студентов переводят на домашнее обучение как минимум до середины февраля. Закрываются продовольственные магазины, тренажерные залы и гостиницы. Бары и рестораны смогут продавать еду и алкоголь только навынос. Граждан попросили без лишней необходимости не покидать дома.

Окончательно правила должен утвердить парламент, который соберется на внеочередное заседание в среду, 6 января. Но Джонсон попросил граждан следовать новым правилам уже сейчас.