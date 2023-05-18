18 мая 2023, 20:54
АПЛ обнародовала список футболистов на звание лучшего игрока сезона
Английская премьер-лига определилась с кандидатурами игроков на звание лучшего футболиста сезона-2022/23. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт АПЛ.
В перечне номинантов оказались следующие футболисты: Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брейне и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Букайо Сака и Мартин Эдегор («Арсенал»). Имя победителя объявят 27 мая.
Футбол
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