Спорт 18 мая 2023, 20:54 АПЛ обнародовала список футболистов на звание лучшего игрока сезона

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Английская премьер-лига определилась с кандидатурами игроков на звание лучшего футболиста сезона-2022/23. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт АПЛ.

В перечне номинантов оказались следующие футболисты: Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брейне и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Букайо Сака и Мартин Эдегор («Арсенал»). Имя победителя объявят 27 мая.