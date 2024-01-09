Спорт 09 января 2024, 18:15 Апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК рассмотрят в конце января Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию ОКР о прекращении членства в МОК Pxhere

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Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства в организации 26 января. Об этом сообщили на сайте CAS.

Апелляцию зарегистрировали 6 ноября. ОКР потребовала отменить решение МОК и восстановить его полноправное членство в организации.

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Осенью Международный олимпийский комитет отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в декабре призвал МОК отказаться от рекомендаций в отношении российских спортсменов.

Ранее ОКР заявил, что не станет финансировать атлетов, которые решат выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Спортсменам, принявшим условия МОК, также не положены выплаты за победы.