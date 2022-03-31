Анзор Кавазашвили заявил, что Дзюба не сможет вернуться в сборную России

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Артем Дзюба больше не сможет сыгать ни за сборную России, ни за бывший клуб «Спартак». Об этом написал Sport24.

«Перед Дзюбой сейчас две закрытые двери, которые никогда не откроются: „Спартак“ и сборная России. Болельщики „Спартака“ никогда не простят Дзюбу», — процитировал Кавазашвили РИА ФАН.

Кавазашвили напомнил, что нападающий петербургского «Зенита» говорил плохие вещи о столичном клубе.

В 2015 году Артем Дзюба отказался продлевать контракт с красно-белыми и перешел на правах свободного агента в «Зенит». Контракт футболиста истекает в конце сезона-2021/22.