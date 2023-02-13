Спорт 13 февраля 2023, 18:31 Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о возможном продлении контракта Гильермо Абаскаля с московским «Спартаком»

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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили положительно отреагировал на новость о том, что контракт Гильермо Абаскаля с московским клубом могут продлить. Своим мнением он поделился с корреспондентом «РБ Спорт».

Кавазашвили полностью поддерживает решение продлить контракт с испанским тренером. По его мнению, за игрой «Спартака» по руководством Абаскаля приятно наблюдать.

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Как сообщило РИА ФАН, контракт между испанским специалистом и московским «Спартаком» истекает летом 2024 года.

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